Asl Roma 3: “Drive in aperto anche nel pomeriggio per aumento richiesta tamponi”

Casal Bernocchi – Aumenta la richiesta di tamponi per sospetti contagi da covid-19 e per rispondere alle nuove esigenze la Asl Roma 3 ha disposto l’apertura del drive in anche di pomeriggio a partire da oggi, domenica 16 agosto.

La direzione generale della Asl roma 3 comunica che per far fronte agli sviluppi del situazione pandemia il drive in di Casal Bernocchi restera’ aperto anche nel pomeriggio operando in stretta collaborazione con protezione civile e polizia municipale.

Possibilita’ di code determinato dall’afflusso di numeri consistenti di utenti anche in considerazione della nuova normativa sul rientro di turisti italiani dall’estero. La Asl Roma 3 è contestualmente impegnata nelle operazioni di controllo a Fiumicino a fianco del personale della Asl Roma 4 e di quello dell’ INMI Spallanzani.