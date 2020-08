Chips di frutta: lo snack perfetto per l’estate

In estate si fa generalmente più attenzione alla forma fisica, per via delle giornate trascorse sotto al sole, sulla spiaggia o a bordo piscina. Considerati i più frequenti pranzi e cene fuori, accompagnati dagli immancabili aperitivi, però, non è raro ritrovarsi con qualche chilo di troppo alla fine della stagione. Per questo motivo è importante saper trovare delle alternative sane ma allo stesso tempo gustose ai classici snack che si consumano durante la giornata, e tra i vari spuntini sani le chips di frutta sono una soluzione perfetta, scopriamo perché.

Uno spuntino pratico e ipocalorico

I frutti ideali per le chips sono senza ombra di dubbio le banane, l’ananas e le mele, perfette per gusto e forma, in quanto semplicissime da tagliare ed essiccare. Se ananas e banane hanno un retrogusto un po’ dolciastro che può non piacere a tutti, le ultime sono davvero ottime per preparare delle chips dolci o salate, in quanto più neutre.

Le mele sono delle ottime alleate per chi vuole tenere sotto controllo il proprio peso, in quanto riescono a tenere a bada la fame (per via del loro alto contenuto di fibre) e a rinfrescare anche sotto l’ombrellone, ma sotto forma di chips diventano uno spuntino davvero pratico e veloce, in quanto non ci sarà bisogno di usare contenitori sigillati per non farle ossidare. Anche le calorie contenute in una porzione di chips dimostrano che sono di gran lunga preferibili rispetto ai classici snack che si trovano nei bar: circa 50 kcal (a patto di non esagerare con il sale o con lo zucchero).

Come preparare le chips di mele

Per la preparazione delle chips di mele è necessario prima di tutto scegliere la varietà più adatta: ognuna ha infatti delle proprietà che si adattano a diverse preparazioni, come suggerito anche in questa pagina dedicata alle mele dei Fratelli Orsero, e le più indicate per le chips sono quelle più croccanti e acidule, come le Golden Delicious e le Granny Smith.

Come prepararle? Per delle ottime chips è sufficiente lavare e tagliare le mele a fettine sottili (circa 3 millimetri), spruzzarle con un po’ di succo di limone per evitare che anneriscano e disporle su un piatto capiente. Per farle cuocere basterà metterle nel forno a microonde per 4-5 minuti circa. Poiché molto dipende dalla potenza del forno, è consigliabile controllarle nel frattempo e girarle diverse volte per agevolarne la cottura ed evitare che si brucino. Per conservarle andrà benissimo un sacchetto di plastica ben chiuso, che le tenga lontane dall’umidità.

In alternativa è possibile cuocerle nel forno tradizionale alla temperatura di 90°C, ma questa procedura è sconsigliata in estate per via del calore e delle tempistiche richieste: per ottenere lo stesso risultato serviranno infatti circa 5-6 ore, con un dispendio di energia decisamente maggiore.