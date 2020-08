Coppia di 70enni finisce contro un pilone dell’autostrada Roma-Civitavecchia

Cerveteri – Giornata terribile per una coppia di nazionalità italiana che stava andando a trovare la figlia residente a Civitavecchia. Stamani alle ore 11:30 circa, i Vigili del Fuoco di Bracciano e Cerveteri, sono intervenuti presso il km 38 dell’A12 per incidente stradale.

Forse causa malore, il conducente di un’autovettura, ha perduto il controllo del mezzo ed ha terminato la corsa contro un pilone di un cavalcavia. Impegnativo il lavoro d’estrazione degli occupanti dalle lamiere: una coppia di coniugi settantenni.

Apparentemente non in gravissime condizioni sono stati trasportati con eliambulanza presso il policlinico Gemelli della Capitale. Qualche disagio per la viabilità comunque tenuta sotto controllo dalla Polizia Stradale presente sul posto.