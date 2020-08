Elezioni amministrative e suppletive: ecco dove e quando si vota

Roma – Si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per le elezioni amministrative e suppletive, in concomitanza con il referendum per il taglio dei parlamentari.

Cosa si vota?

I cittadini sono chiamati durante le amministrative a eleggere il sindaco ed a rinnovare il consiglio comunale. Si andrà al voto anche per le elezioni suppletive, dove si dovranno eleggere i nuovi parlamentari nei seggi uninominali vacanti del Senato.

Quando si vota?

Si potrà accedere ai seggi nella giornata di domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00, poi nella giornata di lunedì dalle ore 07.00 fino alle ore 15.00.

Dove si vota?

In oltre 1.000 comuni si voterà per il primo turno delle elezioni amministrative, con le città con più di 15.000 abitanti. Di seguito riportiamo i diciannove comuni capoluogo di riferimento:

Agrigento – Andria – Arezzo – Aosta – Bolzano – Chieti – Crotone – Fermo – Enna – Lecco – Macerata – Mantova – Matera – Nuoro – Reggio Calabria – Trani – Trento – Venezia.

Per le suppletive si voterà solo in Sardegna e in Veneto.

Cosa succede se non si raggiunge la maggioranza?

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, la legge elettorale delle elezioni amministrative prevede un ballottaggio dopo due settimane tra i due candidati più votati se nessuno al primo turno dovesse riuscire a ottenere il 50% dei voti.

Le elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario avranno l’eventuale ballottaggio il 4-5 ottobre, mentre quelle nei comuni a statuto speciale torneranno, in caso, alle urne il 4 ottobre in Trentino e in Valle d’Aosta il 4 e il 5 ottobre.

