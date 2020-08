Pomezia – Garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita degli studenti. Con questi obiettivi nel mese di agosto i plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica saranno oggetto di lavori di adeguamento, in linea con le normative anti-Covid.

Intervento di adeguamento degli spazi della scuola secondaria di primo grado di via Gran Bretagna – adeguamento delle vie di esodo e recupero spazi didattici interni dell’IC Pestalozzi.

Ecco gli interventi di manutenzione straordinaria:

• rifacimento dei cancelli di ingresso alla struttura scolastica;

• sistemazione e messa in sicurezza del muro di recinzione;

• realizzazione di una rampa in luogo della scala per l’accesso diretto da via C. A. Dalla Chiesa;

• sistemazioni delle superfici intonacate ammalorate e ritinteggiatura totale della palestra e degli annessi spogliatoi compresa la sostituzione delle porte interne.

“Vogliamo farci trovare pronti per l’avvio del nuovo anno scolastico – spiega l’Assessore Federica Castagnacci – La scuola secondaria di primo grado via Gran Bretagna accoglie oltre 400 studenti. Da un’analisi della pianificazione della attività scolastiche, educative e formative è emersa la necessità di adeguare gli spazi esterni ed interni della scuola al fine di recuperare spazi alla didattica e aumentare i percorsi di esodo dall’istituto scolastico”.