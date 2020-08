Fiumicino, la Misericordia con i pescatori per la festa dell’Assunta

Fiumicino – “Dal Lockdown abbiamo stretto una fitta collaborazione con i pescatori locali, i quali ci hanno fornito, volontariamente, gran parte del loro pescato da destinare alle famiglie più bisognose nel periodo più difficile e delicato dell’emergenza Covid-19 (leggi qui). E’ stato un onore per noi camminare ancora una volta fianco a fianco con loro, portando l’Immagine Sacra Madonna Assunta”. Lo afferma un comunicvato stampa a firma di Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia a Fiumicino.

“Cogliamo l’occasione – afferma la Cortani – per ringraziare ognuno di loro per la collaborazione, l’impegno e la grande sensibilità dimostrata nel pieno dell’emergenza”.

Ricordiamo che la generosità dei pescatori locali ha permesso a tante famiglie do pote mangiare pesce fresco anche durante il lockdown, in particolar modo a famiglie in grave crisi economica, che certo non avrebbero avuto la possibilità di prevedere per il menù di casa l’acquisto di pesce fresco.