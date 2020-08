Litiga con il padre e lo strangola, dramma in via Baffigo a Ostia

Ostia – Ha stretto le mani intorno al collo del padre fino a ucciderlo. E’ accaduto alla vigilia di Ferragosto, quando un uomo, un cittadino romano di 43 anni, ha litigato con il padre, un pensionato di origini tunisine di 69 anni, finendo per strangolarlo.

A quanto si apprende, c’erano spesso dissidi dopo la morte della madre del 43enne. Le liti legate a un disagio economico, vista la situazione di disoccupazione del figlio. Il padre lo rimproverava spesso per il fatto di non lavorare.

La tragedia è accaduta la sera del 14, intorno alle 23, presso l’abitazione in via Domenico Baffigo. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ostia e il Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia che hanno eseguito i rilievi. Il corpo senza vita del pensionato ucciso è stato trasferito all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia.

Il figlio della vittima si è poi consegnato spontaneamente qualche ora dopo ai carabinieri che lo hanno arrestato per omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.