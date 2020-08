Ostia, danneggia auto in sosta. Rilasciato, torna a colpire

Ostia. Arrestato dalla Polizia di Stato due volte in 2 due giorni per lo stesso reato: danneggiamento aggravato.

Già nella mattinata del 13 agosto scorso, su segnalazione della Sala Operativa della Questura, il Commissariato Lido aveva inviato gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, in servizio di controllo del territorio, sul lungomare Paolo Toscanelli per una segnalazione di uomo in escandescenza. L’individuo stava minacciando anche i passanti davanti all’ex Colonia Vittorio Emanuele III.

Sul posto, i poliziotti avevano intercettato un uomo che, con un piccone tra le mani stava danneggiando le auto in sosta constatando anche che, deteneva nella mano sinistra un coltello. Fermato ed identificato per C.A. romano di 30 anni con precedenti di polizia, nella circostanza veniva arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere.

Dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale, al giovane veniva imposto l’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ieri notte però il giovane romano ha colpito di nuovo. Interventi in corso Duca di Genova per una segnalazione di rissa, i poliziotti, una volta arrivati sul posto, hanno constatato la presenza del C.A. che, con un tubo di ferro lungo 86 cm. e del diametro di 2 cm. stava nuovamente danneggiando le autovetture in sosta.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, controllando il suo nominativo nella banca dati, i poliziotti hanno accertato che il fermato era stato arrestato proprio due giorni prima per lo stesso reato dai colleghi dello stesso Reparto Prevenzione Crimine.

Recidivo, dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.