Pomezia, il Comune acquisisce le aree dell’Aeronautica militare di Macchiozza e Santa Palomba

Pomezia – “Sono davvero felice che questa amministrazione abbia raggiunto un altro traguardo davvero importante per la nostra città, l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree, attualmente dell’Aeronautica Militare, denominate ‘deposito munizioni macchiozza’ e ‘parco scarico e raccordo ferroviario Santa Palomba’”. Lo dichiara la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Mirella Monti.

“Questo obiettivo – prosegue la Consigliera – è stato per anni ambito dalla Città e questa amministrazione è riuscita a raggiungerlo con una attività di mediazione e fattivo dialogo e ha dimostrato l’elevato interesse pubblico del progetto alle autorità attualmente proprietarie che hanno espresso il loro parere favorevole alla cessione”.

“Ogni acquisizione al patrimonio costituisce un valore sociale ed un elevato fattore di crescita economica importante per la città , dando importanza agli effetti che le iniziative di valorizzazione possono generare per lo sviluppo del territorio”.

“Il Comune di Pomezia, attento agli indirizzi di questo sviluppo territoriale, promuove tutte le attività per la valorizzazione e soddisfacimento delle esigenze della città, degli enti e quindi delle pubbliche amministrazioni; questa volta in accordo con il Ministero della Difesa e Agenzia Del Demanio ha deciso di avviare un protocollo di qualifica del patrimonio immobiliare pubblico”.

“Intenzione di questa amministrazione – aggiunge Monti – comunale è quella di destinare le due aree in oggetto per scopi di pubblica utilità, il terreno della località Macchiozza verrà destinato a Centro polifunzionale scolastico, servizio sociale e parco pubblico, per il terreno in località Santa Palomba invece per il potenziamento del polo logistico internazionale/interporto, promosso dalle ferrovie dello Stato valorizzando la stazione di Santa Palomba, favorendo e quindi incentivando la fondamentale alternativa al trasporto su gomma delle merci, riducendo sensibilmente l’inquinamento atmosferico, preferendo un ambiente più pulito, un aspetto che caratterizza da sempre le nostre stelle”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia