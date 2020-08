Riapertura delle scuole, Lega Pomezia: “No agli studenti nei container”

Pomezia – “Manca un mese alla riapertura delle scuole e a Pomezia la situazione è ancora in alto mare. Siamo seriamente preoccupati che il 14 settembre i nostri studenti vivano ancora disagi, oltre a quelli causati dalla chiusura forzata dei mesi scorsi. Tra lavori che vanno a rilento e la mancanza di informazioni per le famiglie ora è spuntata la notizia che alcuni studenti delle scuole di Torvaianica sarebbero ricollocati in alcuni container”.

Così in una nota i consiglieri comunali della Lega Salvini Premier di Pomezia, Fabio Fucci, Saverio Pagliuso, Massimo Abbondanza, Emanuela Pecchia, che proseguono: “Tutto ciò è inaccettabile ed è per questo motivo che il 24 luglio scorso abbiamo presentato una mozione da discutere in consiglio comunale con cui chiediamo all’amministrazione di Pomezia di fare presto e fornire soluzioni adeguate per la ripresa della didattica.

Il Comune è in grave ritardo nel reperire gli spazi che mancano e non può trattare gli studenti di Torvaianica come studenti di serie B.

Finora la maggioranza M5S si è rifiutata di convocare un consiglio comunale per parlarne e non vorremmo che, come spesso accade, la discussione delle nostre proposte avvenga a scuole iniziate. Sarebbe una grande presa in giro nei confronti dei cittadini.”