Sabaudia, il Covid non ferma il volo della “Pavoncella”

Sabaudia – Si alza finalmente il sipario sul Premio internazionale “Pavoncella alla creatività femminile” che costretto, causa covid, a rinunciare al tradizionale appuntamento di giugno, festeggerà la nona edizione il 19 settembre a Sabaudia, la Città dove nacque dieci anni fa.

Un evento ormai irrinunciabile che gode dell’importante Patrocinio della Presidenza del Consiglio e che ha in Francesca d’Oriano, l’anima e l’organizzatrice, sin dalla prima ora. Ad affiancarla una Giuria tutta al femminile, com’è tradizione, presieduta da Chiara Palazzini, docente presso l’Università Lateranense che, nell’ambito del normale avvicendamento, subentra a Carolina Rosi.

A presiedere il Comitato d’onore sarà invece la senatrice Paola Binetti. Anche per questa nona edizione il Premio “Pavoncella”, sempre più orientato a dare il giusto spazio alle “eccellenze in rosa” della Medicina e della Ricerca scientifica, si è avvalso del prezioso contributo del Comitato scientifico presieduto da Michele Guarino, Professore Associato di Gastroenterologia presso il Campus Bio-Medico, affiancato dalla professoressa Carmen De Crea e dalla dottoressa Anna Maria Altomare.

In attesa di completare l’elenco delle vincitrici, in rappresentanza delle diverse sezioni in cui il Premio Pavoncella è articolato – Imprenditoria, Ricerca Scientifica, Impegno nel Sociale, Letteratura, Difesa dell’ Ambiente, Arte – brillano tra le “Eccellenze in rosa” di questa nona edizione, la Senatrice a vita Liliana Segre, cui va lo Speciale Riconoscimento di Donna dell’Anno 2020, e la Giudice della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, premiata quale Donna dello Stato, per lo Stato.

Costretta a vivere, alla soglia dei novant’anni, sotto scorta, per le sue idee, la sua storia, il suo impegno personale contro ogni forma di violenza, di discriminazione, razzismo ed antisemitismo, Liliana Segre, che ha conosciuto ragazza, la tragedia della Shoah, ha fatto sì che tutto ciò potesse tradursi in un messaggio di Pace, recepito come tale, dalle giovani generazioni.

Silvana Sciarra, prima donna eletta dal Parlamento, Giudice della Corte Costituzionale, ha tra i suoi meriti quello di aver portato alla Consulta, un valore aggiunto, contribuendo a quell’equilibrio di generi che arricchisce il pluralismo e l’originalità delle decisioni, in virtù di un confronto profondo con i colleghi.

Per l’Impegno nel Sociale sarà premiata Lucia Vedani, presidente di Casamica l’organizzazione di volontariato che dal 1986 continua a dare accoglienza ed ospitalità sia ai malati costretti a spostarsi in altre città per cure mediche, soprattutto oncologiche, ed interventi chirurgici sia ai loro familiari.

Rimane viva anche in questa nona edizione del “Pavoncella” la presenza di Lea Mattarella, nel cui ricordo saranno assegnate due borse di studio ad altrettante allieve dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e dell’Accademia di Belle Arti di Brera che la ebbero appassionata e generosa docente. Una terza borsa di studio sarà assegnata nel ricordo del professor Gerardo Giocoli, Pioniere e Maestro della Ostetricia e Ginecologia, alla dottoressa Emanuela Dell’Aquila, medico oncologo del Campus Bio-Medico di Roma.