Acilia, aggredisce la sorella ed il cognato: arrestato 31enne

Acilia – Stava scontando gli arresti domiciliari, ma aggrediva verbalmente e fisicamente la sorella ed il cognato che lo ospitavano presso la loro abitazione. E’ accaduto ad Acilia, dove un 31enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri, su disposizione del Tribunale di Roma.

L’uomo, nei giorni scorsi si era reso responsabile di aggressioni fisiche e verbali ai danni dei conviventi, costringendoli a ricorrere alle cure dei sanitari. A seguito dei fatti riferiti dai carabinieri, l’Autorità Giudiziaria ha revocato la misura degli arresti domiciliari e ne ha disposto l’immediata carcerazione. L’uomo si trova ora nel carcere di Regina Coeli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

