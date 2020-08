Ardea – Da più parti arrivano foto e segnalazioni sullo stato del cumulo giornaliero di rifiuti su via Laurentina, angolo viale Nuova Florida. Cassette di cartone, pedane e carta hanno formato una vera e propria montagna a ridosso del marciapiede.

“Per quale motivo nessuno interviene? – dichiara a ilfaroonline.it un residente della zona infuriato – L’area dove si trova la montagna di rifiuti è aperta al pubblico transito come parcheggio e invece è impossibile passare, tanto da creare traffico su viale Nuova Florida, dove le macchine si fermano in prossimità della rotatoria. Spesso in passato è dovuta intervenire anche la Polizia Locale“.

Foto 2 di 2



La Polizia Locale, infatti, ha elevato sanzioni più volte per lo scempio presente nel tratto di marciapiede, ma non sembra essere bastato. “È indecorosa una vista simile all’ingresso della zona Nuova Florida e a cento metri dal comando della municipale” ha commentato un altro cittadino. I residenti ora confidano nell’intervento delle Forze dell’Ordine per ripristinare il decoro nella via.

