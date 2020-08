Ardea, l’Assessore Possidoni: “Siamo al lavoro per attivare un Ufficio Informazioni”

Ardea – “Nel corso di questa seconda settimana di apertura abbiamo iniziato i lavori per il posizionamento dell’elimina-code che ci permetterà di gestire l’afflusso dei nuovi sportelli comunali”. Lo dichiara l’Assessore Alessandro Possidoni.

“Entro l’inizio di settembre – prosegue Possidoni – riusciremo ad attivare il sistema in modo che i cittadini possano prenotare un appuntamento direttamente da casa, come per esempio, il rinnovo della carta di identità. Stiamo ragionando anche su modalità alternative di prenotazione per coloro che non hanno dimestichezza con il computer”.

“Stiamo lavorando con i dipendenti per riattivare un Ufficio Informazioni, di presenza e telefonico. Come molti cittadini mi hanno ribadito, l’assistenza telefonica è stata sempre un ‘tallone di Achille’ degli uffici e migliorarla può aiutare a ridurre ragionevolmente l’afflusso di persone agli sportelli. Sono assolutamente d’accordo”.

“Infine, volevo ringraziare i volontari della Protezione Civile – conclude l’Assessore – che ci hanno aiutato per la gestione della fila. Avere delle risorse esterne che si occupano del controllo dell’assembramento e dell’accesso agli sportelli, permette al personale comunale di lavorare in modo più sereno e di rispondere meglio alle richieste dei cittadini. Settimana dopo settimana stiamo ricostruendo i nostri uffici. Il cambiamento è un processo, non un evento”.

