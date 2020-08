Bambina investita nel centro di Latina mentre attraversava, trasportata al Goretti

Latina – Un pomeriggio come tanti altri, quello di oggi, nel centro del capoluogo pontino, quando, in via Costa, un sinistro stradale ha visto coinvolta una bambina di 4 anni, ora trasportata al Goretti.

Secondo le prime ricostruzioni, la mamma della bambina era temporaneamente uscita dal negozio dentro cui si trovava insieme alla figlia per raggiungere la propria auto, lasciando la figlia momentaneamente all’interno dell’attività commerciale.

Mentre la donna si accingeva ad uscire dal negozio, una macchina che si era fermata per lasciarla passare non si era accorta che anche la bambina era uscita per raggiungere la madre. La piccola è sbucata all’improvviso ed è stata colpita dall’auto. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

La bambina è stata trasportata d’urgenza al Goretti, mentre gli agenti ricostruivano la dinamica del sinistro.

