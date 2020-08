Comitato Gemellaggi di Sabaudia, pubblicato l’avviso per le iscrizioni al gruppo

Sabaudia – Dopo l’avviso pubblico del mese di marzo, pubblicato a pochi giorni dal lockdown, sono stati riaperti i termini per l’iscrizione al Comitato Gemellaggi del Comune di Sabaudia al fine di consentire la più ampia partecipazione e rappresentanza. C’è tempo fino al 30 settembre 2020 per poter inoltrare la propria candidatura, utilizzando il modulo scaricale dal sito istituzionale del Comune (clicca qui).

La richiesta è finalizzata ad avere un rappresentante per ognuna delle associazioni socio-culturali e del tempo libero, regolarmente iscritte all’albo comunale e che operino sul territorio di Sabaudia; un rappresentante di ciascun istituto scolastico di ogni ordine e grado, pubblico, privato o paritario che abbiano sede sul territorio comunale; un rappresentante di ciascuna delle diverse associazioni di categoria economica che operino sul territorio comunale; un rappresentante per ciascuna delle associazioni sportive, regolarmente iscritte all’albo comunale, che operino sul territorio di Sabaudia; un rappresentante per ciascuna delle Forze Armate, militari e di polizia di stanza a Sabaudia.

Contestualmente l’Amministrazione comunale, unitamente al Comitato Gemellaggi, ha indetto il concorso pubblico per la realizzazione del logo del Comitato stesso, con l’obiettivo di creare un’immagine grafica ufficiale che possa contraddistinguere ed identificare il gruppo nel corso del tempo e per tutte le attività da realizzare. Secondo quanto stabilito dal bando, potranno partecipare al concorso solamente i cittadini residenti a Sabaudia, individualmente o in gruppo, e il logo dovrà fare riferimento ai valori dei gemellaggi, della Comunità Europea, degli scambi interculturali nonché alla Città di Sabaudia, ai suoi colori istituzionali ed elementi distintivi.

“Come delegato ai Gemellaggi ho da subito apprezzato e promosso questa iniziativa, il cui bando è stato frutto di un lavoro importante e condiviso da parte dell’Amministrazione e del Comitato – spiega il consigliere delegato Saverio Minervini – L’intento è di dare spazio alla cittadinanza, rendendola parte attiva anche nel processo decisionale circa il logo che rappresenterà il Comitato. A chiusura del bando, la commissione stilerà una graduatoria e i primi tre elaborati meritevoli e rispondenti ai requisiti, saranno sottoposti al giudizio popolare tramite una votazione on line. Al vincitore assoluto spetterà un premio in denaro di 400 euro”.

“E’ un primo passo dopo la sosta forzata di questi mesi, utile per rimettere in moto le attività del Comitato che nei prossimi mesi sarà impegnato nella sua riorganizzazione interna e nella programmazione dei prossimi eventi, tra cui il trentesimo anniversario del gemellaggio con la Città di Saint Medard En Jalles, la firma di un nuovo patto di Amicizia e la ripresa delle attività con El Vendrell e con tutti i Comuni con i quali sussistono patti di amicizia. Sono previsti inoltre una serie di incontri nelle scuole, entro fine anno, che anticiperanno la creazione dell’albo delle famiglie ospitanti, fondamentale per il riavvio, organizzato, degli scambi gemellari”, il commento di Moreno Calabrese, presidente del Comitato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia