Evoluzione meteo inizio nuova settimana

SITUAZIONE. L’avvio della prossima settimana vedrà ancora due figure bariche protagoniste su scala europea che influenzeranno il tempo sull’Italia, attive anche nella giornata di domenica sul Vecchio Continente. L’alta pressione sul Mediterraneo centrale, supportata fra l’altro dall’afflusso di correnti molto calde dal Nord Africa che caratterizzeranno l’andamento termico sulle nostre regioni meridionali, e la depressione che dal Golfo di Biscaglia si sta mettendo in cammino verso l’Europa centrale e che la raggiungerà entro la metà della settimana. Vediamo quali saranno le conseguenze sul tempo in Italia dall’inizio della prossima settimana:

METEO LUNEDÌ. Dalla depressione ormai diretta verso la Manica si dipartirà un fronte di instabilità responsabile di una spiccata variabilità sin dal mattino su Alpi e Nordovest, dove saranno presenti già alcuni rovesci o temporali, tra Piemonte e Lombardia. In giornata questi si propagheranno verso est interessando Alpi e tratti della Val Padana, specie a nord del Po, risultando localmente anche di forte intensità, grandinigeni e accompagnati da colpi di vento. Le temperature perderanno qualche grado al Nord, alle prese con i temporali.

METEO FINO A META’ SETTIMANA. L’area depressionaria punterà gradualmente il Centro Europa dirigendosi poi verso il comparto settentrionale balcanico e provocherà il passaggio di altri temporali martedì al Nord, in particolare su Triveneto ed Emilia Romagna dove potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine. Contemporaneamente schiarite si affermeranno al Nordovest. Mercoledì l’alta pressione tornerà ad espandersi dall’Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e il tempo comincerà tenderà a stabilizzarsi. Sarà da preventivare però una residua variabilità sulle Alpi orientali, con alcuni temporali che si attiveranno soprattutto di pomeriggio. Le temperature subiranno un iniziale calo, ma torneranno ad aumentare già martedì a partire dal Nordovest, dove subentreranno le schiarite.

TENDENZA SUCCESSIVA. Possibile intensificazione dell’alta pressione afro-mediterranea anche sull’Italia e nuova fase di tempo stabile con temperature in aumento, anche se intorno al prossimo weekend non è esclusa la tendenza ad un incremento dell’instabilità a partire dalle Alpi, ma ancora da confermare. Vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche e vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Alta pressione sub-tropicale ancora protagonista a garanzia di bel tempo con clima estivo su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature stazionarie con picchi tra 36 e 37°c sulle pianure interne, più fresco sulle coste al pomeriggio ma con maggiore afa nel corso della sera. Addensamenti cumuliformi possibili tra tardo pomeriggio e sera tra Est Toscana, Umbria e reatino con instabilità di calore veramente molto localizzata e puntuale. Segnaliamo la possibilità di nubi basse marittime miste a foschie tra notte e metà mattino sulle coste e tra Valdarno e Piana Fiorentina. Mare calmo o poco mosso.

Commento del previsore Lazio

L’anticiclone sarà l’indiscusso protagonista sul Centrosud della Penisola per buona parte di Agosto. Infiltrazioni umide in quota determineranno una rapida parentesi instabile sulla Toscana e sull’Appennino tra 18 e 19, con lo sviluppo di locali temporali; in particolare tra mattino e pomeriggio del 18 ritroveremo i maggiori effetti sull’alta Toscana. Alta pressione che tornerà a rimontare in maniera netta sullo Stivale dal 20 con temperature in progressivo ulteriore aumento e afa in intensificazione, probabilmente non solo sulle coste e sui grandi centri urbanizzati, ma anche su colline e pianure interne. Le temperature si manterranno comunque ovunque estive anche nei prossimi giorni, temporanea flessione tra 18 e 19 più evidente in Toscana. Restate aggiornati comunque per seguire l’evoluzione.

Fonte: 3BMeteo