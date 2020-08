Ladispoli, fiamme in un’abitazione in via Torre Perla: salvata una coppia di anziani

Ladispoli – Fiamme in un’ abitazione in via Torre Perla, a Ladispoli. I vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti intorno alle 5:00 di questa mattina per estinguere le fiamme localizzate al piano terra di un edificio di tre piani. A prendere fuoco è stata la cucina di un appartamento.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area impedendo al fuoco di propagarsi al resto dell’abitazione e del palazzo. Gli inquilini, due signori anziani, sono stati inizialmente soccorsi dal vicino di casa. La coppia e il signore sono stati trasportati a scopo precauzionale presso l’ospedale di Civitavecchia per gli accertamenti sanitari del caso, poiché avevano inalato del fumo. Sul posto il personale sanitario del 118 e i carabinieri.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli