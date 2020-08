Lavinio, al Centro Ecumenico va in scena “Artisti sotto le stelle”

Anzio – E’ ormai un dato di fatto che il Covid-19 abbia bloccato tutta l’attività teatrale amatoriale impedendo alle varie compagnie di provare durante la primavera scorsa: ciò ha comportato che la V rassegna teatrale “Ridendo sotto le stelle”, che si sarebbe dovuta tenere nel teatro all’aperto del Centro Ecumenico di Lavinio questa estate, è stata annullata.

Gli organizzatori dell’evento, però, sollecitati dai tanti spettatori che assiepavano l’arena di via di Valle Schioia, hanno voluto ugualmente dar vita ad una manifestazione che sopperisse, in parte, a tale mancanza. E’ nato così l’evento “Artisti sotto le stelle” che, sabato 22 agosto, accenderà le luci sulla ribalta di un bellissimo contenitore, ideato apposta per cercare di accontentare tutti i gusti.

La musica dal vivo farà la parte del leone, con l’esibizione del gruppo anziate dei Lonely che allieteranno la serata con la rivisitazione delle cover dei più importanti cantautori e artisti italiani degli anni 80-90, quali Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Lucio Battisti e Mia Martini, terminando la serata con la presentazione, in anteprima, del loro nuovissimo pezzo “Libera, il nuovo mito di Orfeo e Euridice”.

I loro pezzi saranno intervallati dalla presenza sul palco degli altri artisti, con le scene comiche degli attori Thomas Silvani, Chiara Pierimarchi, Giuditta Raiano e Lorenzo Brilli, a cui si aggiungeranno le esibizioni canore del baritono Giulio Iermini e della mezzo soprano Federica Fiori, che delizieranno gli amanti della lirica con tre famose arie. Ci saranno poi gli interventi letterari del poeta Acromorali Poe, che reciterà delle poesie create per la serata e la bellissima e colorata esibizione delle ballerine di danza del ventre Francesca Sahar e Serena Manzini. Ma non solo… Gli organizzatori, infatti, stanno ancora lavorando per integrare l’offerta della serata con altre sorprese dell’ultima ora, per rendere ancora più ricco ed appetibile l’evento.

Come partecipare

L’appuntamento quindi è per sabato 22 agosto alle ore 21.00. In tempo di Covid e di normative sanitarie, sarà osservato il distanziamento sociale, come previsto dai vari Dpcm emanati comportando, quindi, la limitazione dei posti, rigorosamente numerati. Proprio per questo motivo, si è resa obbligatoria la prenotazione ai numeri 3479746075 e 3388725555. Per agevolare e renderlo più veloce, l’accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19.45. Anche in caso di disdetta, gli organizzatori pregano il pubblico di avvisare, sempre ai numeri di cui sopra, in modo di avere il controllo della capienza dei posti.

