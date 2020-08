Fiumicino – Ci sono volute 3 ore di lavoro per domare l’incendio sviluppatosi su via dei Collettori, a Maccarese. La giornata a fosa e il vento caldo hanno alimentato le fiamme, mettendo a dura prova la professionalità dei ragazzi dell’associazione di Protezione civile Nuovo Domani.

Alla fine il rogo è stato domato, ma si indaga sulle cause che possano aver innescato le fiamme. L’ipotesi più probabile, è che tutto sia nato da un mozzicone di sigaretta buttato acceso dal finestrino di un’automobile, che poi avrebbe innescato il primo rogo, alimentato successivamente dal vento.

Una “leggerezza”, ma sarebbe più corretto chiamarla un’idiozia, purtroppo molto frequente, come se le automobili non fossero dotate di portacenere. Stavolta il pronto intervento della Protezione civile ha risolto la questione, ma se le fiamme avessero incontrato case sul proprio cammino avremmo potuto parlare di tragedia.

Resta il fatto che ci sono volute ore di lavoro, uomini e mezzi impegnati, per riportare in sicurezza il territorio.

