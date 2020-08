Ostia, aggredisce i carabinieri durante un controllo a “Lido Centro”

Ostia – Si oppone all’identificazione, con minacce ed ingiurie, nel corso di un controllo. E’ successo ad Ostia, dove i carabinieri e i militari del 17° Reggimento “Artiglieria Contraerea” di Sabaudia, impegnati nel servizio “strade sicure” presso la stazione metropolitana di “Lido Centro”, hanno fermato un 42enne con precedenti.

L’uomo è apparso subito nervoso e, dopo aver ingiuriato e minacciato sia i militari che i carabinieri, si è opposto all’identificazione. Il 42enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

