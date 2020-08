Ostia, assembramento rischioso: chiuso il ristorante di spiaggia

Ostia – Blitz di Ferragosto da parte della Polizia locale sulle spiagge e nei locali. Al ristorante Hibiscus di lungomare Lutazio Catulo l’eccessiva presenza di clienti non adeguatamente distanziati e lo scarso uso delle mascherine ha convinto gli agenti a ordinare la chiusura del locale.

È l’effetto diretto dei controlli effettuati a Ferragosto dalla Polizia locale di Roma Capitale. La chiusura è stata ordinata per la presenza di assembramenti.

“Lo stabilimento balneare Hibiscus è aperto – specificano i concessionari dell’impianto – La stampa riporta una notizia errata! Non è lo stabilimento Hibiscus Beach ad essere stato chiuso qui ad Ostia ma il ristorante interno che nulla ha a che fare con l’HIbiscus essendone titolare il dopolavoro Atac-Cotral e gestito da un’ente per loro conto. Non vanifichiamo i sacrifici di imprenditori seri che curano lo stabilimento Hibiscus come se fosse la loro casa, con tanto amore e professionalità”.