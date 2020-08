Ostia, entra all’ospedale con un coltello da sub: denunciato

Ostia – Arriva all’ospedale ubriaco con un grande “coltello da sub”. E’ accaduto all’ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove i carabinieri della Stazione locale sono intervenuti tempestivamente.

L’uomo, un 45enne senza fissa dimora, si è recato all’ospedale in stato di ubriachezza ed è stato trovato in possesso di un grosso “coltello da sub”. I carabinieri lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’arma è stata, invece, posta sotto sequestro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

