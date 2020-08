Rallentano per il fumo sull’autostrada causa incendio, carambola di 3 auto. Feriti lievi

Cerveteri – Pericoloso incidente alle ore 16:30 circa di domenica 16 agosto 2020 sull’autostrada Roma-Civitavecchia. Poco dopo l’incidente dei coniugi 70enni (leggi qui la notizia), i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso il km, 37 dell’A12 per un altro incidente stradale.

I pompieri di Cerveteri, erano impegnati proprio nei pressi del km 37 (A12) per un focolaio che aveva interessato lo spartitraffico (leggi qui), quando un’autovettura ha urtato le auto che avevano rallentato proprio a causa dello spegnimento spartitraffico.

Tre le auto coinvolte, ma fortunatamente nessun ferito grave. Il traffico autostradale in direzione Civitavecchia è rimasto bloccato per alcune ore. La Polizia Stradale ha gestito la viabilità.

