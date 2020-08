Regione Lazio, Panunzi (Pd): “Passano da 25 a oltre 200 i beneficiari del contributo di 10mila euro del bando (P)orto sicuro”

Regione Lazio – “L’ampliamento della platea del bando (P)orto Sicuro è una notizia molto positiva”. Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi.

Grazie all’aumento della dotazione dell’avviso pubblico, passano da 25 a oltre 200 le aziende agricole del Lazio che riceveranno un contributo a fondo perduto di 10mila euro per il supporto allo sviluppo di piattaforme di e-commerce, il sostegno alle spese di trasporto e per le consegne a domicilio delle eccellenze enogastronomiche.

Il 13 agosto l’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, ha pubblicato sul proprio sito internet la graduatoria definitiva. “L’assessora Enrica Onorati e il presidente dell’Arsial Antonio Rosati hanno svolto un ottimo lavoro – prosegue il consigliere regionale Panunzi -. Questa è una dimostrazione concreta a supporto delle nostre aziende agricole, che stanno ancora affrontando tutte le difficoltà della grave crisi economica causata dal coronavirus. Al presidente Rosati, infine, vanno i miei ringraziamenti, per quanto fatto in sette anni alla guida dell’Agenzia, e gli auguri per il nuovo incarico che andrà ad assumere”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio