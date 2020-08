Stabilimento Oasi a Ostia, i titolari: “Nessuna chiusura, notizie errate sul web”

Ostia – “Diversi giornali e siti internet hanno riportato la notizia errata di una chiusura per assembramenti non autorizzati dello stabilimento Oasi ad Ostia: non è assolutamente vero, siamo aperti, lavoriamo regolarmente e non abbiamo avuto alcun provvedimento restrittivo”.

Lo afferma un comunicato ufficiale a firma dei titolari dello stabilimento inviato in esclusiva al Faro online, “giornale – ci spiegano al telefono – del quale ci fidiamo per la serietà dimostrata nel tempo”.

“Quando abbiamo letto su altre testate giornalistiche la notizia di una presunta nostra chiusura, sia su un giornale nazionale che su diversi siti locali, siamo rimasti esterrefatti. Si diceva che fossimo chiusi per aver ospitato più di 500 persone a Ferragosto, senza le necessarie accortezze richieste dal periodo che stiamo vivendo. Nulla di più falso: non siamo mai stati chiusi dalle autorità, la nostra gestione è sempre nel pieno rispetto delle regole, a tutela dei clienti e a tutela anche nostra, e tanto meno siamo mai arrivati quest’anno a ospitare quel numero di persone scritte sui giornali.

Possiamo confermare – prosegue la nota – alla nostra clientela e a chi ci conosce di non aver avuto nessuna sanzione e nessuna interruzione del servizio per assembramenti o altro. Peccato però che questa incredibile notizia che ci ha coinvolti senza motivo, ci abbia già provocato danni pesantissimi. E’ un periodo molto difficile, e prima di scrivere – conclude – bisognerebbe informarsi, perché ne va dell’economia di un territorio, delle tante fatiche di onesti gestori e del lavoro di decine di famiglie”.