Top Volley Cisterna, Kevin Tillie scalpita: “Pensiero alle Olimpiadi”

Latina – “In questa fase della preparazione stiamo lavorando molto e bene, ci stiamo impegnando e stiamo portando avanti il nostro programma che è iniziato dopo una sosta molto lunga in cui ci siamo allenati, ciascuno per conto suo, ma non abbiamo fatto pallavolo insieme”. Kevin Tillie è uno dei migliori schiacciatori-ricevitori del panorama continentale e arriva dal campionato polacco, in cui ha vestito la maglia del Projekt Warszawa, ed è già molto focalizzato sulla Superlega Credem Banca un campionato che conosce molto bene. “Il mio numero di maglia per la prossima stagione in Italia sarà il sette e l’ho scelto perché l’ho avuto sulle spalle anche quand’ero piccolo, poi è il mio numero anche con la Nazionale francese e mi piace molto, in passato ho avuto anche altri numeri ma devo dire che il sette è quello che in assoluto mi piace più di tutti”. In carriera, con i club, Kévin Tillie ha vinto due campionati polacchi, una coppa di Polonia e due campionati statunitensi mentre con la maglia della Nazionale francese ha centrato la medaglia d’oro al Campionato Europeo di Bulgaria e Italia 2015, oltre a un oro e un bronzo nella World League e l’argento nella VNL 2018.

“Aspettative per il prossimo campionato di Superlega? Rispondo con una battuta, prima mi piacerebbe che iniziasse (sorride, ndr) e poi chiaramente dobbiamo giocare al massimo, fare il meglio che posiamo deve essere necessariamente il nostro obiettivo principale. A livello personale voglio aiutare il più possibile la squadra per arrivare al più alto livello possibile e magari andare più avanti possibile, centrando i play-off e magari andare avanti anche lì”. Poi lo schiacciatore francese sposta l’attenzione sulla Nazionale. “Alle partite con la Nazionale francese penserò dopo, per ora sto pensando al campionato con la Top Volley Cisterna, chiaramente c’è nella mia testa il pensiero alle Olimpiadi del prossimo anno, ma per ora voglio concentrarmi sulla Superlega – conclude Kevin Tillie – Mi sto ambientando molto bene anche perché io parlo italiano e sono già molto legato a tutti i nuovi compagni di squadra”.

(foto@Libralato)