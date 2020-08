Ardea – “In questo weekend di Ferragosto abbiamo controllato tutte le spiagge dei consorzi e il lungomare con pattuglie che, in alcuni casi hanno sanzionato i veicoli che hanno circolato nell’entroterra, nelle vie adiacenti le spiagge, in situazioni di particolare congestione della circolazione, dove sono state elevate anche sanzioni per la sosta selvaggia”. È quanto si legge in una nota stampa della Polizia Locale di Ardea.

“In linea generale possiamo dire che le raccomandazioni preventive emanate nei giorni precedenti sono state efficaci, stante l’evasione dalle stesse in pochissimi casi, ma la cittadinanza è apparsa attenta raccogliendo le indicazioni anche degli Stewart che hanno eseguito un servizio d’ordine eccellente”.

“Non ultimo l’impegno della Protezione Civile – conclude la Municipale – dell’associazione Airone che ha partecipato ai controlli anche in modo autonomo non rilevando casi che hanno richiesto l’intervento massivo della pattuglie che hanno incessantemente percorso il litorale mantenendo l’ordine previsto dal caso. Oltre 170 le sanzione elevate“.

