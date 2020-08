Agenti feriti a Fiumicino, Coronas: “Ringrazio i poliziotti per tutto il loro impegno”

Fiumicino – “Il 40enne di Fiumicino che ha accoltellato l’ex cognato, prima di minacciare il suicidio, ha aggredito e ferito gravemente due agenti di Polizia del nostro territorio. Questo episodio ci fa riflettere sulla necessità di aumentare il numero delle pattuglie delle forze dell’ordine”. Ad affermarlo in un comunicato è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“Non è possibile, – prosegue il Capogruppo – in una città di 80 mila abitanti come la nostra, che i poliziotti abbiano così poche volanti a disposizione. Devono poter essere in loro possesso tutte le risorse e gli strumenti necessari a fronteggiare i casi di criminalità che si verificano sul territorio”.

“Un sincero ringraziamento va alle forze dell’ordine, – conclude Coronas – per tutto il lavoro che svolgono. Sono vicino ed auguro una pronta guarigione agli agenti feriti nell’accaduto”.

