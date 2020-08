Anzio Calcio, al via la preparazione della Prima Squadra

Anzio – E’ iniziata ufficialmente ieri la preparazione dell’Anzio Calcio 1924 in vista della stagione 2020/21. Il gruppo, agli ordini del confermato mister Mario Guida, si è riunita allo stadio ‘Massimo Bruschini’, dove svolgerà tutto il ritiro precampionato fino al primo appuntamento ufficiale, in programma il prossimo 20 settembre in virtù della nuova formula della Coppa Italia Dilettanti che vedrà in campo tutte le protagoniste fin dal primo turno della competizione.

Cinque le amichevoli già programmate, oltre al test in famiglia di sabato 22 agosto: si comincia sabato 29 contro la Vigor Perconti, poi mercoledì 2 contro la neopromossa in Eccellenza Terracina e domenica 6 settembre contro il Villalba Ocres Moca. Domenica 13 trasferta in casa del Palestrina e mercoledì 16 altro impegno casalingo, contro la Virtus Ardea.

Nel programma precedentemente comunicato era stata indicata anche la gara contro il Cos Latina di sabato 19, incontro che al momento è stato annullato in attesa di valutare date alternative. Ventotto i giocatori che prenderanno parte al ritiro, tra loro anche sei 2003 protagonisti di un ottimo biennio agli ordini di Andrea Gamba: si tratta di Alessio Marsili, Egidio Conte, Fabio Ussia, Simone Mirabella, Mirko De Gennaro e Valerio Falessi, i primi quattro cresciuti nell’Anzio fin dalla Scuola Calcio. Ma non saranno gli unici prodotti del vivaio in prima squadra, perché con loro ci sarà anche lo storico capitano Simone Rizzaro e il secondo portiere Alessio Trombetta, i difensori Andrea D’Amato, Nicolò Floris, Alessio Garbini e Andrea La Monaca, i centrocampisti Michele Di Magno, Giuseppe Ippoliti, Daniel Scruci, Francesco Foirino e Francesco Pangallo e gli attaccanti Gennaro Florio e Federico Ronci, tutti ragazzi dai trascorsi nel settore giovanile neroniano che hanno compiuto la trafila fino ad approdare in prima squadra. Una vera e propria rosa costruita in casa e che, da oggi, inizierà a lavorare per preparare al meglio una stagione anomala per date e format dei campionati regionali. Questo l’elenco completo dei convocati.

Portieri

Mirko De Gennaro (2003, confermato), Alessio Marsili (2003, confermato), Simone Rizzaro (1989, confermato), Alessio Trombetta (2001, confermato)

Difensori

Gianmarco Busti (1997, Unipomezia), Egidio Conte (2003, confermato), Andrea D’Amato (1998, confermato), Nicolò Floris (2001, confermato), Alessio Garbini (2002, confermato), Andrea La Monaca (2000, confermato), Alessio Lommi (1999, confermato), Emanuele Martinelli (1982, confermato), Luca Poltronetti (1995, confermato)

Centrocampisti

Simone Battaglia (1995, FalascheLavinio), Michele Di Magno (2000, confermato), Valerio Falessi (2003, confermato), Francesco Fiorino (2001, confermato), Giuseppe Ippoliti (2002, confermato), Marco Marino (1995, confermato), Nicolò Murasso (2001, confermato), Francesco Pangallo (2002, confermato), Daniel Scruci (2002, confermato), Fabio Ussia (2003, confermato)

Attaccanti

Alessandro De Falco (1999, Vis Sezze), Gennaro Florio (2000, confermato), Erik Laghigna (1993, Nettuno), Simone Mirabella (2003, confermato), Federico Ronci (2001, confermato).

Staff Tecnico

Allenatore: Mario Guida

Vice allenatore: Marco Cacciapuoti

Preparatore atletico: Valter Maglio

Preparatore dei portieri: David Papagna

Recupero infortunati: Emanuele Marino

Team manager: Fabrizio Tirocchi

Responsabile medico: Fabio Massimo Sorrentino

Fisioterapista: Davide Fino

Massaggiatore: Luigi Rinaldi

Match Analyst: Laerte Salvini

Dirigenti accompagnatori: Erasmo Palma, Massimo Romagnoli

(testo/foto@Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)