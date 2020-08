Anzio – Nella Città di Nerone proseguono gli eventi di “Anzio Estate Blu 2020”: spettacoli itineranti, tour cittadini, performance musicali e eventi culturali, tutti ad ingresso gratuito, pianificati dall’Amministrazione De Angelis durante il mese di agosto.

L’isola pedonale della Riviera Mallozzi farà da sfondo a tutto il festival, da Via XX Settembre, passando in Piazza Pia e in Piazza Garibaldi fino al Porto.

“A causa dell’emergenza sanitaria, – afferma l’assessore alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Valentina Salsedo – abbiamo pianificato un programma di eventi rivolto principalmente alle famiglie, che sta allietando le serate dei cittadini e dei numerosi turisti che hanno scelto Anzio per trascorrere le vacanze estive”.

Appuntamenti con l’archeologia

Il programma di “Anzio Estate Blu 2020” è ricco anche di storia e cultura, con il tour libero e guidato al Parco Archeologico della Villa di Nerone, aperto tutti i giorni, con ingresso contingentato ed in sicurezza, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 19.30.

Fino al 15 settembre, tutti i giovedì e sabato, dalle ore 17.00, con partenza da Piazza Cesare Battisti, è in programma “Archeotour 2020”: una visita guidata al Museo Civico Archeologico, al Museo dello Sbarco, al Parco del Vallo Latino Volsco, al Teatro Romano, alla Cisterna Romana ed al Parco Archeologico della Villa di Nerone. Per entrambi gli eventi archeologi per informazioni e prenotazioni si chiami: 349 4556241.

Inoltre, tutti i giorni, con ingresso libero, contingentato ed in sicurezza, dal martedì alla domenica, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 (il mercoledì soltanto la mattina dalle 10:30 alle 13:00, chiuso il lunedì), è aperta la mostra “Conoscere, Preservare, Tutelare. Momenti di vita dell’antichità”.

“Anzio e Impero”

Il Parco del Vallo Latino Volsco, con i suoi tremila anni di storia, è lo scenario naturale dello spettacolo teatrale “Anzio e l’Impero”, fortemente voluto dal sindaco, Candido De Angelis e dall’Associazione “Culturale La Teca”, per promuovere la storia della città attraverso la rappresentazione della vita degli imperatori e dei noti personaggi protagonisti circa duemila anni fa sul territorio.

La prenotazione per assistere alla rassegna teatrale è obbligatoria, fino ad esaurimento di tutti i posti disponibili, per eventuali informazione si chiami: 347 7372366 .

L’ingresso al Parco per la rappresentazione è a partire dalle ore 21.00, poi gli eventi inizieranno alle ore 21.30. Il programma delle rappresentazioni di “Anzio e Impero” prevede:

In scena il 21 agosto, verrà rievocata la storia di Coriolano che rivivrà il suo odio per Roma e si unirà ai Volsci per cercare di conquistarla.

Giovedì 27 agosto, invece, in prima nazionale, sarà Caligola a tornare, rendendo “l’impossibile possibile”.

Tour della città

Fino al 30 agosto, dalle 19.30 a mezzanotte è attivo il trenino turistico, che consente, gratuitamente ed in totale sicurezza, di ammirare i luoghi simbolo cittadini. Le corse, con capolinea in Piazza C. Battisti, ci sono ogni 45 minuti.

Il progetto “Anzio in Tour”, promosso dal Comune, coinvolge i partecipanti in un percorso culturale al centro cittadino e lungo la Riviera Mallozzi, nelle vicinanze dei resti della Villa Imperiale, delle Piazze, di Villa Albani, di Villa Corsini Sarsina e dei Monumenti dedicati a Nerone, ad Angelita ed al Pescatore.

Fino al 23 agosto, tutti i giorni, dalle ore 20.20 all’1.00 di notte, è attivo anche il servizio navetta che, gratuitamente, ogni trenta minuti, collega le aree parcheggio di Viale Antium ad Anzio Due e La Piccola, a ridosso della stazione ferroviaria, con il centro cittadino.

Il servizio navetta, per i cittadini e per i turisti, con la stessa fascia oraria, sarà attivo anche da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto e nei giorni di sabato 5 e domenica 6 settembre.

Fermate della navetta gratuita:

Parcheggio Quartiere Europa – Parcheggio La Piccola – Via Fanciulla d’Anzio (Faro) – Piazza della Pace – Piazza Cesare Battisti

Per tutte le informazioni turistiche basta recarsi in Piazza Pia 19, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 23.00, dove è aperto l’Ufficio del Turista e del Cittadino, gestito direttamente dal personale del Comune. Infoline: 06 45558496.

