Ardea – Fiamme in un terreno su via Pisa, angolo via Modena. Il fuoco si è propagato per oltre 300 metri bruciando tutta l’erba secca dei lotti adiacenti.

Il terreno a bruciare era stato posto sotto sequestro dalla Polizia Locale poco tempo fa e le sterpaglie che hanno preso fuoco hanno causato una nuvola di fumo che è entrata all’interno delle abitazioni circostanti.

Le operazioni di spegnimento sono durate oltre un’ora e il traffico è stato deviato per le vie limitrofe. Sul luogo la polizia municipale, la protezione civile Airone Ardea e i vigili del fuoco di Pomezia.

