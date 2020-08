Assistenza sanitaria a Pomezia, ecco gli orari di apertura del presidio medico

Pomezia – Nuovi orari di apertura al pubblico per il presidio medico potenziato ubicato sul lungomare delle Sirene 404, nei locali adiacenti la farmacia comunale n.5. Il servizio sarà attivo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nelle giornate di lunedì 17 agosto e martedì 18, per poi riprendere da venerdì 21 a domenica 23, sempre con le medesime modalità.

Il presidio medico potenziato – disponibile sul territorio grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Confraternita Misericordia di Pomezia – gestisce le emergenze, garantisce al meglio la sicurezza dei cittadini e dei turisti e, all’occorrenza, eroga ricette mediche.

A Torvaianica sarà presente fino al 31 agosto anche un ulteriore presidio medico sanitario, ubicato in viale Francia 96 accanto alla farmacia comunale n.2, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 16.00 alle 18.00. Il presidio sarà attivo per visite mediche ambulatoriali e domiciliari, iniezioni e medicazioni.

Per contrastare il diffondersi del Covid-19, i due punti medici rispettano tutte le prescrizioni attualmente in vigore in tema di sanificazione, utilizzo della mascherina e accessi contingentati.

