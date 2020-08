Atletico Terme Fiuggi, arriva il bomber Daniele Nohman

Fiuggi – Daniele Nohman è un nuovo giocatore dell’Atletico Terme Fiuggi. La società rossoblù mette a segno un colpo pesantissimo di mercato e regala Mister Incocciati il suo attaccante di peso, in grado di garantire i gol necessari per un campionato di vertice.

Nohman, nella sua lunga carriera, ha sempre vestito maglie importanti, trovando la via della rete con grandissima continuità: “Sono molti anni che il Presidente mi cerca – spiega Nohman – un aspetto che mi ha sempre fatto piacere. Ho scelto l’Atletico perché è una società importante con un progetto ambizioso e non ci ho pensato due volte prima accettare”.

Nohman si è aggregato questa mattina alla squadra, sbarcata a Cascia per il ritiro: “In questi giorni avrò modo di conoscere il mister, lo staff ed i miei nuovi compagni. Il ritiro è importante per amalgamare il gruppo e tornare a Fiuggi con il giusto affiatamento e pronti per iniziare la stagione”. Una stagione che l’Atletico vuole vivere da protagonista: “Non ci nascondiamo. La società ha fatto grandi investimenti e preso giocatori importanti. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti un campionato di alta classifica. La Serie D, poi, è una categoria particolare dove vince solo una squadra. C’è grande voglia di riscatto e di ripartenza dopo questo lungo stop. Ora dobbiamo solo pensare a lavorare”.

Nohman arriva a Fiuggi dopo la parentesi alla Flaminia, una stagione caratterizzata da un infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo: “E’ stato il mio primo vero problema fisico in carriera, poi una volta ripreso, è arrivato lo stop dei campionati che non mi ha permesso di dimostrare il mio valore. Ora sto bene e sono carico ed ho tanta voglia di mettere in mostra le mie qualità. Sono deciso e felice e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Prosegue intanto la preparazione del team di Beppe Incocciati, che dopo la prima settimana di lavoro a Fiuggi, si è trasferita a Cascia per il vero e proprio ritiro precampionato. Allenamenti che si stanno svolgendo nel pieno rispetto delle normative sanitarie imposte dalle istituzioni. Un’organizzazione curata nei minimi dettagli dalla società rossoblu, che ha da sempre posto la massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti i suoi tesserati.