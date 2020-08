Covid-19, altri tre positivi in terra pontina: due ad Aprilia e uno a Latina

Latina – Continua a crescere il numero di positivi al Covid-19 nella provincia di Latina. Rispetto alla giornata di ieri la direzione generale dell’Azienda sanitaria locale ha reso noto che si registrano altri tre casi positivi, due dei quali trattati a domicilio.

I casi accertati sono due di Aprilia e uno di Latina. Anche se l’Asl fa sapere che non si registrano nuovi decessi.

Ancora una volta a scopo preventivo l’azienda sanitaria fa sapere ai cittadini che “al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid 19 e i conseguenti provvedimenti si raccomanda a tutta la popolazione e in special modo ai giovani di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.

Nel formulare le raccomandazioni l’Asl ribadisce, inoltre, che “al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani e la direzione generale dell’Asl”.

