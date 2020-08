Federbalneari Lazio sull’aumento dei casi positivi: “Esortiamo tutti al rispetto delle norme anti Covid”

Regione Lazio – In considerazione dell’aumento dei contagi nel Lazio nelle ultime ore e della forte preoccupazione del Governo, sfociata nell’ordinanza più restrittiva del Ministro della Salute, Federbalneari Lazio condivide tale preoccupazione ed esorta alla prudenza le imprese balneari dei territori di Latina, Roma, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia e Montalto di Castro, rappresentate dalle diverse associazioni di categoria del turismo che aderiscono alla Federazione, ad una più ampia sensibilizzazione, sia per il personale dipendente e sia per gli utenti, nella direzione di una maggiore attenzione alle misure anti – Covid 19.

‘Esortiamo le imprese dei vari territori ad essere ancor più prudenti e porre particolare attenzione verso le diverse iniziative in spiaggia in questo finale di stagione, così come già fatto dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti e dall’Assessore alle attività produttive Orneli – dichiara il presidente di Federbalneari Lazio Marco Maurelli – è fondamentale, per non vanificare tutti gli sforzi fatti, evitare assembramenti di ogni genere che potrebbero far risalire inevitabilmente i contagi soprattutto tra i più giovani, utilizzare prodotti sanificanti e i dispositivi di sicurezza come le mascherine nei locali ed in caso di assembramento anche in spiaggia”.

“Ad Ostia continuiamo a sensibilizzare al meglio i nostri utenti e il sistema balneare romano ha sostanzialmente tenuto bene – dichiara il presidente di Federbalneari Roma Renato Papagni – avendo avuto solo qualche caso sporadico in questi mesi di lavoro. Le contromisure Covid 19 messe in atto dalle imprese turistiche romane sono state molto efficaci”.

“L’invito ai nostri amici e clienti bagnanti è di non mollare e mantenere alta la guardia – dichiara Massimo Muzzarelli, vice presidente Federbalneari Lazio – perché abbiamo sempre più bisogno di maggiore responsabilità anche in spiaggia da parte di tutti”.

“Siamo molto prudenti da sempre e attenti anche qui a Maccarese, Fregene e Fiumicino – dichiara Claudio Pavia di Federbalneari Fiumicino – occorrerà continuare a monitorare le presenze e fare controlli sempre più capillari e puntuali su distanziamento da attuare in spiaggia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio