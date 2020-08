Formia, l’equipaggio del Drago 57 salva tre escursionisti in difficoltà sul Redentore

Formia – Nella giornata di ieri l’equipaggio del Drago 57 del reparto Volo di Roma, su richiesta della sala operativa del Comando vigili del fuoco di Latina, ha recuperato tre escursionisti in difficoltà su monte Redentore a Formia.

Una volta che i soccorritori hanno portato in salvo i tre che si erano avventurati tra i monti Aurunci sulla montagna nel territorio comunale di Formia, questi ultimi sono stati affidati alle cure dei sanitari per verificare le loro buone condizioni di salute.

