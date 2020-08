Latina, picchiava la compagna da tempo impedendole di chiedere aiuto: arrestato 40enne

Latina – A Cisterna di Latina la festività di Ferragosto ha prodotto esiti di natura giudiziaria, con gli uomini del Commissariato di Polizia Statale che, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 40 anni, responsabile di lesioni personali e rapina.

Gli eventi si sono concretizzati a Cisterna verso le ore 01.15 di domenica 16 agosto, quando gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono intervenuti a seguito di segnalazione di un uomo che stava malmenando una donna.

Al momento dell’intervento l’uomo si era dileguato, ma subito dopo catturato presso l’abitazione di un conoscente. È quindi emersa una storia di vessazioni e prepotenze subite dalla donna, nel corso delle quali l’uomo la ingiuriava e colpiva, anche con calci, impossessandosi sempre del suo telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Le immediate risultanze investigative hanno consentito di raccogliere sufficienti elementi investigativi per provare la colpevolezza dell’uomo, il quale è stato tratto in arresto.

