Operazioni anticrimine a Terracina, il ringraziamento del Sindaco alle Forze dell’ordine

Terracina – Il vicesindaco facente funzione di Terracina, Roberta Tintari, esprime gratitudine agli agenti del locale Commissariato di Polizia per l’importante operazione anticrimine condotta nelle scorse ore che ha portato all’individuazione e arresto del responsabile di un tentato omicidio (leggi qui).

“Il tentato omicidio – sottolinea la Tintari – è avvenuto lo scorso giugno nel quartiere ‘Capanne’, una zona di Terracina per la quale ho chiesto particolare attenzione perché ricettacolo di piccola criminalità che mina la tranquillità dei residenti e l’ordine pubblico.

L’impegno delle Forze dell’Ordine nel nostro territorio è costante ed estremamente prezioso per garantire la sicurezza dei cittadini, impegno che si realizza nella doppia modalità della prevenzione e repressione dell’illegalità che riguarda anche aspetti meno evidenti, ma altrettanto inquietanti.

Anche a Ferragosto l’azione di prevenzione e controllo delle Forze dell’Ordine è stata determinante per garantire sicurezza. Il sequestro di ben 17 chili di fuochi d’artificio non autorizzati costituisce un esempio lampante dell’attività svolta. Ringrazio – conclude la nota – la Questura di Latina e le Forze dell’Ordine per la consueta disponibilità e collaborazione, fondamentale per la serenità di tutti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina