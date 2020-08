Civitavecchia – “Per ragioni di natura tecnica, le prenotazioni per il servizio di ritiro materiali ingombranti sono sospese fino al 31 agosto prossimo compreso”. Lo comunica in una nota stampa la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.

“In questi giorni – prosegue la nota – ve concordati con Csp. Le prenotazioni per la richiesta di ritiro “a domicilio” degli ingombranti potranno erranno eseguiti esclusivamente i ritiri già prenotati essere nuovamente effettuate a partire da Martedì 1 settembre 2020, dalle 9 alle 12, al numero 345/8075178 oppure recandosi (sempre dal 01/09/2020) presso l’ufficio Rid ubicato in Via Leopoli (entrata laterale del cantiere di igiene urbana) a Civitavecchia”.

