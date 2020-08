Terracina, accoltella un uomo durante una rissa: arrestato per tentato omicidio

Terracina – Gli Agenti di Polizia del Commissariato di Terracina hanno chiuso il cerchio nei confronti di un cittadino algerino responsabile di tentato omicidio. I fatti si sono svolti nel noto quartiere Capanne più volte segnalato per episodi di degrado, dove lo scorso giugno scoppiò una rissa tra stranieri di etnie diverse.

Durante una rissa uno dei presenti, brandendo un lungo coltello, aveva colpito in varie parti del corpo un altro straniero. Gli immediati elementi raccolti nel corso di un sopralluogo ad opera della Polizia scientifica hanno consentito, unitamente alle indagini condotte dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Terracina, di indirizzare le ricerche sul cittadino straniero.

È stato inoltre accertato anche una seconda aggressione da parte dello stesso cittadino algerino ai danni di un commerciante di nazionalità bengalese in Italia, colpevole di essersi intromesso tra opposti contendenti di una rissa.

Alla luce delle violente e reiterate condotte dell’uomo, sommate alla concreta possibilità che potesse commettere fatti analoghi, hanno indotto il G.I.P. del Tribunale di Latina ad emettere specifica ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti del Commissariato di Terracina. L’uomo è attualmente ristretto presso la casa Circondariale di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina