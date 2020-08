“Ventotene capitale ideale d’Europa”, dalla Regione arriva il “sì” al progetto

Ventotene – La Regione Lazio si schiera con Ventotene. La Regione ha infatti approvato la proposta di legge per il riconoscimento dell’isola di Ventotene come luogo della memoria europea, schierandosi al fianco del Consiglio Regionale del Lazio a favore del riconoscimento di Ventotene come “Capitale ideale d’Europa”.

L’attenzione dimostrata per l’Isola, rafforza l’iniziativa e il lavoro che sta svolgendo il sindaco Santomauro, con l’ausilio del Club per l’Unesco di Latina, per la candidatura del “Manifesto di Ventotene” e del Carcere borbonico di Santo Stefano, alle liste del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Già da tempo si sta lavorando ad un dossier da presentare al Ministero dei Beni Culturali e in seguito alla Commissione Nazionale Italiana Unesco, con la quale, sin dall’inizio e seppur informalmente c’è stato un approccio molto produttivo e collaborativo.

“Voglio ringraziare dapprima il sindaco Santomauro per la fiducia accordatami nel coordinamento del team e poi anche tutti i membri del gruppo di lavoro per lo spirito di abnegazione e disponibilità dimostrata durante i lavori”, ha dichiarato il presidente del Club Unesco di Latina, Mauro Macale.

“Sappiamo che i termini per raggiungere gli obiettivi prefissati non sono brevi ne agevoli, ma stiamo lavorando – prosegue il Macale – affinché la storia racchiusa nell’Isola possa essere fruibile culturalmente e socialmente a livello internazionale, certi del fatto che il progetto porterà beneficio e sviluppo a tutto il territorio sotto ogni punto di vista”.

“Viviamo tempi in cui, alcuni paesi europei, si chiudono a riccio nei loro confini geografici anziché cooperare e socializzare – ha aggiunto il Presidente del Club Unesco di Latina –. Riportare l’attenzione sugli originali valori da dov’è partita la contaminazione, per la nascita di un’Europa forte, unita e solidale potrà, solo giovare al nostro futuro“.

