AAA, roulotte abusiva parcheggiata vista mare Ostia vendesi

Ostia – L’annuncio è esplicito: bastano 200 euro per passare le vita in una roulotte sul lungomare di Roma senza rischio di essere cacciati via.

E’ il senso di un annuncio comparso su Marketplace, la sezione di compravendite tra privati del social Facebook. A lanciare l’avviso è una donna, della quale abbiamo censurato il nome. “Svendo urgentemente per partenza roulotte non viaggiante due letti matrimoniali, posto bagno, pensili, cucina armadi, ecc”. Viene chiarito che la roulotte oltre a non essere viaggiante (quindi non si può spostare dal luogo dove si trova) non dispone di documenti, e la cosa è piuttosto sospetta circa la sua provenienza.”Abbiamo caratterizzò prezzo apparte modesto no perditempo” è l’incomprensibile finale dell’annuncio sul quale figura, ovviamente il numero di telefono.

Il prezzo di vendita è di 200 euro (trattabili sembrerebbe) e la sua collocazione è inequivocabilmente sulla parallela di lungomare Lutazio Catulo, ovvero su via dell’Aquilone, proprio di fronte a dove il Campidoglio ha demolito il ristorante “Med Net” reputandolo abusivo ma per il tribunale regolarissimo (leggi qui). Stranamente, però, il Comune di Roma con il X Municipio dei tanti sbandati che vivono in roulotte e camper proprio in quella zona e in altri punti del lungomare (piazza Sirio, piazzale Magellano, via Angolo Pasqui) non se ne sono accorti.