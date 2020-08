Anzio, online l’avviso pubblico per la riduzione della Tari fino al 40%

Anzio – “E’ stato pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune, l’importante avviso pubblico, rivolto alle categorie produttive della città colpite dall’emergenza economica Covid-19, per richiedere la riduzione, fino al 40%, della tariffa dei rifiuti per l’anno 2020″. Lo rende noto in un comunicato il Comune di Anzio.

“Come Amministrazione, insieme ai numerosi provvedimenti per i cittadini in difficoltà e per migliorare la didattica a distanza dei nostri studenti, abbiamo stanziato circa mezzo milione di euro di fondi comunali, – afferma il sindaco, Candido De Angelis – al fine di sostenere la ripresa economica delle attività del nostro territorio che, purtroppo, insieme all’emergenza sanitaria, si sono trovate a dover fronteggiare una crisi economica senza precedenti. L’Amministrazione è impegnata anche in questi giorni di ferragosto, stiamo lavorando per non lasciare indietro nessuno”.

“Per supportare le attività economiche del territorio – prosegue l’Amministrazione Comunale – che hanno subito, a seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19, evidenti danni economici legati all’impossibilità di operare liberamente sul mercato, abbiamo varato, tramite la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2020, il “Regolamento per le riduzioni Tari annualità 2020, utenze non domestiche”, con il taglio fino al 40% della tariffa complessiva dei rifiuti per l’anno 2020, ovviamente attraverso criteri di gradualità proporzionale all’accertato disagio economico”.

“Oltre ad aver posticipato le scadenze della tariffa dei rifiuti, – dichiara l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Eugenio Ruggiero – siamo forse il primo Comune ad aver adottato questo tipo di provvedimento, che vuole essere un segnale concreto di vicinanza e di sostegno alle categorie produttive della nostra città”.

Come presentare la domanda

Possono presentare la domanda, entro il 20 settembre 2020, per la riduzione della tariffa, i Titolari/Rappresentanti legali di Ditte/Società regolarmente iscritte alla Tari del Comune di Anzio.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono “scaricabili” dal sito internet, dalla pagina Fb del Comune di Anzio, oppure anche a questo indirizzo web.

