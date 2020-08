Anzio, scaraventa la compagna contro il muro e la minaccia con un coltello: arrestato

Anzio – Ha impugnato un coltello da cucina, l’ha indirizzato verso la compagna e mimando il gesto di tagliarle la gola l’ha scaraventata contro un muro. E’ accaduto ad Anzi0, dove la vittima, in lacrime ha raccontato la sua storia agli agenti della Polizia di Stato del commissariato, diretto da Andrea Sarnari, intervenuti a seguito di una segnalazione al Nue.

L’uomo, un 37enne romano, non nuovo ad episodi simili, trovato con il coltello ancora in mano, è stato disarmato e bloccato dai poliziotti.

Al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti, volti a ricostruire altri due episodi in cui la donna era già stata vittima di violenza – con la lesione ad un occhio in una delle due occasioni – il 37enne è stato arrestato per maltrattamenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il coltello è stato sequestrato, mentre l’uomo, attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

