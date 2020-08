Ardea, fiamme nel Camping “Ai Tucul”: vigili del fuoco in azione con 7 squadre

Ardea – Un grande incendio è scoppiato all’interno del Camping “Ai Tucul” nel Comune di Ardea. Ad andare a fuoco un prefabbricato in legno alle ore 15:00 di oggi, 19 agosto.

Sul luogo sono impegnati i vigili del fuoco del Comando di Roma con sette squadre, mentre le squadre provenienti dai distaccamenti di Pomezia, Anzio, Marino oltre al Crrc e Ta 6 si sono messi a protezione degli altri bungalow adiacenti a quello interessato dall’incendio nel quale sono presenti delle bombole da campeggio.

Non risultano feriti al momento. In arrivo sul posto anche il funzionario di servizio, 118 e forze dell’ordine per le loro competenze.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea