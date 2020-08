Canottaggio, gli Europei di settembre confermati dalla Fisa

Al termine di questa strana estate 2020, ecco una competizione internazionale che ritorna. E lo fa oltre la pandemia da Covid-19 non ancora passata. Ma torna a svolgersi un evento sportivo di livello continentale dopo l’emergenza sanitaria.

Ben studiato l’evento da parte della Federazione Internazionale di Canottaggio. La Fisa ha approntato un’attenta analisi delle dinamiche organizzative e logistiche. Si possono svolgere a Poznan allora i Campionati Europei. E gli azzurri scaldano i motori per il prossimo evento. Si torna in barca direzione podio. E la Nazionale italiana storicamente vincente in essi, pronta a riprendersi le medaglie che merita. Quindi tutto confermato.

Dal 9 all’11 settembre la manifestazione tornerà ad emozionare e coinvolgere tifosi e addetti ai lavori. Probabilmente a porte chiuse. Non si sa. La Fisa non ne da comunicazione al momento.

Ma è sicuro che gli Europei di svolgeranno, secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della World Rowing.

(Il Faro online)