Cerveteri, “Etruria Eco Festival”: arriva Daniele Silvestri in concerto

Cerveteri – Daniele Silvestri in concerto a Cerveteri. Il cantautore romano salirà sul palco dell’ Etruria Eco Festival alle 21.30, per animare la serata di mercoledì 26 agosto.

Il Parco della Legnara farà da sfondo alla tappa romana di “La cosa giusta tour”, ennesimo concerto della stagione, che sarà gestito, come tutti gli altri eventi, in sicurezza e nel totale rispetto delle normative vigenti per il contenimento del Covid-19.

Si potrà accedere all’evento gratuitamente tramite prenotazione, chiamando fino al 24 agosto i numeri 0699552637 – 3534107535. Si ricorda, inoltre, che l’ingresso sarà contingentato e sarà l’obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto a sedere.

