Covid-19, ancora due positivi sul territorio pontino: a Latina e a Santi Cosma e Damiano

Latina – Resta alta l’attenzione della direzione generale dell’Azienda sanitaria locale di Latina sulla diffusione del Covid-19.

Così come resta peculiare l’attenzione che l’Asl riserva ai cittadini nel diffondere quotidianamente informazioni circa l’eventuale incremento di casi nella provincia pontina.

E ancora oggi l’Azienda rende noto che, rispetto alla giornata di ieri, si registrano altri due casi positivi: a Latina e Santi Cosma e Damiano, entrambi trattai a domicilio. A quest’ultimi si sommano ulteriori due casi positivi che sono, però stati presi in carico dall’Asl di appartenenza.

Nel fornire comunicazioni circa lo stato dei contagi l’Asl si raccomanda di attenersi alle regole stabilite, sia relative all’igiene sia di utilizzo della mascherina, per evitare la diffusione del virus e invita la cittadinanza tutta a tenere in considerazione solo ed esclusivamente i dati diffusi da fonti ufficiali, Regione Lazio, Saresmi, Spallanzani e direzione generale dell’Asl.

