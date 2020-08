Il fatto

Covid a Trigoria: positivo anche Antonio Mirante, portiere della Roma

A farlo sapere, in via ufficiale, sul proprio profilo instagram è lo stesso Mirante, che è asintomatico e in isolamento domiciliare

Dopo i due calciatori della Roma primavera (leggi qui), tra i positivi al coronavirus a Trigoria, c’è anche Antonio Mirante, portiere dei giallorossi. A farlo sapere, in via ufficiale, sul proprio profilo instagram è lo stesso Mirante, che è asintomatico e in isolamento domiciliare. Nel video pubblicato su instagram il portiere annuncia: “Sto bene, non ho alcun sintomo né febbre tosse. Spero di guarire presto e iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni“. (Il Faro online)